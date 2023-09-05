Карпин рассказал, сколько матчей РПЛ смотрит каждый тур

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сколько матчей он успевает посмотреть в каждом туре РПЛ.

«Три матча максимум, помимо «Ростова», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

3 сентября стало известно о том, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

Ранее Матвей Сафонов назвал адекватным решение разделить сборную России на две команды в сентябре.