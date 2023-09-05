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Карпин объяснил, почему Кривцов и Черников пропустят сентябрьский сбор национальной команды

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение полузащитников «Краснодара» Никиты Кривцова и Александра Черникова пропустить сентябрьский сбор команды.
Карпин объяснил, почему Кривцов и Черников пропустят сентябрьский сбор национальной команды
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Решили, что им нужно восстановиться после травмы. У Черникова, например, не только с лицевой. Вы про эти темы, когда это происходит в клубах, не знаете. Это всё вылазит, когда они вызываются в сборную», — цитирует Карпина «СЭ».

30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

3 сентября стало известно о том, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

Ранее Матвей Сафонов назвал адекватным решение разделить сборную России на две команды в сентябре.

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