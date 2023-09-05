Карпин рассказал, были ли сложности с вызовом Головина в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как встретили полузащитника Александра Головина в национальной команде.

«Мы с тортом должны его встречать? Встретили как обычно. Были ли сложности с вызовом Головина и Миранчука? Послали им вызов, Головин приехал. Миранчук не смог по объективным причинам», — цитирует Карпина СЭ.

30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

3 сентября стало известно, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

Ранее сообщалось, что Головин прибыл в Россию для участия в сборе национальной команды.