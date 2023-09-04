Головин прибыл в Россию для участия в сборе национальной команды

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в Россию для участия в учебно-тренировочном сборе национальной команды.

«Всем привет, я уже в России, жду начала сборов и встречи с командой», — передаёт слова игрока пресс-служба команды.

30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

3 сентября стало известно о том, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

Ранее Матвей Сафонов назвал адекватным решением разделить сборную России на две команды в сентябре.