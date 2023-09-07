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Карпин заявил, что не запомнил имена всех футболистов сборной России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у него возникли трудности с запоминанием имён всех футболистов на сентябрьском учебно-тренировочном сборе.
Карпин заявил, что не запомнил имена всех футболистов сборной России
  • РИА Новости

«Запомнил ли я имена всех игроков? Нет. Фамилии — да, поэтому иногда кричал по фамилиям, а не по именам», — цитирует Карпина ТАСС.

При этом он подчеркнул, что в команде «настроение рабочее».

«Я бы не стал ставить вопрос так, что первый тайм не очень, просто второй — лучше. Это нормально, что игра так складывалась — люди только вчера познакомились», — добавил Карпин.

Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России провели открытую тренировку для детей на поле в Белокаменке.

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