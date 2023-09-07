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Карпин — о матче с Египтом: в такую жару не очень комфортно даже на бровке стоять

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что товарищеский матч с командой Египта прошёл в непростых погодных условиях.

«Благодаря этому матчу получили много полезной информации. Поблагодарил всех, потому что в такую жару, мягко говоря, не очень комфортно даже просто стоять на бровке», — цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

По его словам, второй тайм сыграли лучше, поэтому первый показался не очень.

«Возможно, чуть-чуть стало прохладнее, но точно —  вышли более подготовленными. Почувствовали скорости, увидели, как играет Египет», — добавил Карпин.

Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее Оганесян заявил, что рад забить за сборную России по футболу в дебютном матче.

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