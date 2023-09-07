Карпин — о матче с Египтом: в такую жару не очень комфортно даже на бровке стоять
«Благодаря этому матчу получили много полезной информации. Поблагодарил всех, потому что в такую жару, мягко говоря, не очень комфортно даже просто стоять на бровке», — цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
По его словам, второй тайм сыграли лучше, поэтому первый показался не очень.
«Возможно, чуть-чуть стало прохладнее, но точно — вышли более подготовленными. Почувствовали скорости, увидели, как играет Египет», — добавил Карпин.
Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).
Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.
Ранее Оганесян заявил, что рад забить за сборную России по футболу в дебютном матче.