Хлусевич не волновался, выйдя на поле с капитанской повязкой в составе сборной России

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич признался, что был горд провести товарищеский матч с капитанской повязкой в составе сборной России по футболу с олимпийской командой Египта.

«Не волновался. Всегда очень приятно быть капитаном сборной, это большой труд, и я доволен, что тренерский штаб доверил мне, благодарен ему. Всегда хочется играть за сборную, надевать родные цвета, пусть даже в товарищеских матчах», — цитирует Хлусевича ТАСС.

При этом он признался, что довольно тяжело перенёс температуру в 40 градусов.

«Я давно не играл в таких условиях, последний раз, наверное, в Крыму — там в августе похожая погода. Но во втором тайме стало полегче», — добавил Хлусевич.

Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее Оганесян заявил, что рад забить за сборную России по футболу в дебютном матче.