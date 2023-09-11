В ожидании экспериментов: сборные России отправились на товарищеские матчи с Египтом и Катаром

Сборная России по футболу отправилась на товарищеские матчи с командами Египта и Катара. Перед отъездом коллектив из-за проблем со здоровьем покинул защитник «Локомотива» Егор Погостнов, а Сергей Пеняев неожиданно оказался в группе, вылетевшей в Каир. Последние дни подопечные Валерия Карпина тренировались в Новогорске. Специалист отметил, что игроки впервые за два года провели полноценные занятия, и остался доволен увиденным. При этом внимание журналистов было приковано к полузащитнику «Монако» Александру Головину. По его словам, он не испытывает проблем с адаптацией.

Сборная России по футболу в воскресенье отправилась на товарищеские матчи с Катаром и Египтом. Как и обещал Валерий Карпин, коллектив был разбит почти пополам: 21 человек моложе 23 лет полетел с Виктором Онопко в Каир, а 25 спортсменов — в Доху.

Не обошлось без потерь. Защитник «Локомотива» Егор Погостнов по медицинским причинам был отправлен в расположение клуба. Ещё один железнодорожник, Сергей Пиняев, состояние которого беспокоило тренерский штаб, на спарринг всё же полетел, но неожиданно в Египет. Похоже, всё-таки полностью восстановиться футболист не успел.

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Несмотря на то что Карпин физически не сможет присутствовать на встрече 11 сентября, следить за игрой и вносить корректировки в неё он планирует. Специалист собирается позвонить Онопко в перерыве.

«Во время матча — вряд ли. Не буду лезть, вмешиваться. После первого тайма, возможно, свяжусь. Как? По телефону. А есть другие варианты? Через спутник?» — пошутил Валерий Георгиевич.

После первого спарринга с Египтом (1:1) и поездки в Белокаменку, где состоялись мастер-классы футболистов для детей, национальная команда проводила тренировки в Новогорске, также разделившись на две группы. Причём Карпин успевал поработать с обоими коллективами. Как отметил специалист, он доволен полученным результатом.

«Настроение хорошее. Можно сказать, провели первую полноценную тренировку за два года моей работы в сборной. По-моему, раньше ни разу не было такого занятия», — заявил наставник в пятницу.

По его словам, все футболисты оставляют хорошее впечатление. При этом сейчас самое время рассмотреть, есть ли прогресс у игроков. В частности, у полузащитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, с которым Карпин давно не работал.

Наверняка появится шанс проявить себя и у футболиста «Спартака» Руслана Литвинова. По признанию Валерия Георгиевича, ему хотел бы использовать игрока в опорной зоне, но из-за нехватки защитников в центре он будет действовать в матче с Египтом именно там. По мнению тренера, дефицит вызван тем, что в обороне нет права на ошибку.

«На данной позиции важна стабильность, а в случае с молодыми игроками это утопия. Они всё равно должны набить свои шишки. Если допускает неточность молодой нападающий — ничего, а если молодой центральный защитник, то это проблема. Посмотрите на пример «Ростова». Не каждый будет доверять молодым, особенно центральным защитникам. Кроме того, есть ещё возможность привести пусть и не молодого, но иностранца», — объяснил Карпин.

Впрочем, вопросы существуют не только к молодым, но и куда к более опытным футболистам. Так, после небольшого спада в игре Георгия Джикии некоторые заговорили о том, что футболист «Спартака» перестал соответствовать уровню сборной. Однако, по словам тренера Гаджи Гаджиева, здесь претензии нужно предъявлять скорее наставнику москвичей Гильермо Абаскалю.

«Как мне кажется, подавляющая часть ошибок красно-белых в обороне связана прежде всего с невысоким уровнем организации командной игры, включая групповые действия. Вина тут в том числе и на тренерском штабе. Индивидуальные возможности вызванных футболистов не должны привязываться к месту их клуба в таблице и его результатам сегодня», — заявил собеседник RT.

Большое внимание журналистов во время открытых занятий было приковано к Александру Головину: полузащитник «Монако» впервые после начала СВО приехал в сборную. По словам футболиста, у него нет никаких проблем с адаптацией. Как пошутил спортсмен, русский язык он ещё не забыл.

«Давно здесь не был! Рад всех увидеть. В этот раз травмы не беспокоили. Сейчас в сборной много молодых, но мы живём в разных корпусах и тренируемся в разное время, почти не видимся. В основной сборной всех знал», — отметил хавбек.

Карпин, в свою очередь, подчеркнул, что сложно, когда попадаешь в команду более высокого уровня, а не наоборот.

«Когда опускаешься с лучшего уровня, всегда быстро привыкаешь. Адаптироваться сложно, когда нужно меняться в хорошую сторону, например повышать интенсивность. Впечатления от него — да и не только от него, а от всех — самые приятные», — добавил наставник.

В то же время главный тренер не захотел расхваливать Александра и не стал называть его лучшим футболистом, с которым работал.

«Сильнейший центральный полузащитник? Алекс из «Спартака» как пример. Но Головин в «Монако» всё равно больше действует на фланге. У них абсолютно разные позиции. Зачем сравнивать?» — заявил Карпин.

В Москве вплоть до воскресенья стояла прохладная погода, а вот в обеих странах, где россиянам предстоит играть, ожидается жара. В Катаре, например, будет +42 °C.

«Мы уточняли. На стадионе должны работать кондиционеры. Надеюсь, нас не обманут», — отметил наставник.

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Также специалист в очередной раз отметил, что национальная команда постарается победить, но существуют и другие цели.

«Мы должны показать болельщикам, нам самим: сборная существует», — подчеркнул Карпин.

Представители футбольного сообщества тем временем ждут в предстоящем матче с Катаром экспериментов от тренерского штаба. Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов, в частности, хочет увидеть на поле одновременно Александра Соболева и Фёдора Чалова.

«Катар — хороший соперник. Будет серьёзный спарринг. Игроки туда отправились качественные. Из «Монако» едет Александр Головин. В нападении у нас есть Александр Соболев и Фёдор Чалов. И из них может получиться очень интересная связка. Они оба находятся в отличной форме, и качества каждого в симбиозе могут дать положительный результат, так как Соболев — забивной и габаритный нападающий, а Чалов здорово играет в подыгрыше, читает действия соперников на поле и может сделать умную передачу. Поэтому я хочу увидеть их вместе. В одного форварда играть не стоит», — сказал Пименов RT.

О решении Валерия Карпина и его помощников мы узнаем только 12 сентября.