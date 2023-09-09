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Карпин считает, что Алекс был лучше Головина

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, является ли полузащитник «Монако» Александр Головин лучшим футболистом, которого он когда-либо тренировал.
Карпин считает, что Алекс был лучше Головина
  • РИА Новости

«Так, навскидку, наверное, сразу и не скажу. Наверное, нет. Что значит самый классный игрок? Алекс был у меня в «Спартаке», наверное, он был выше классом», — приводит слова Карпина «Советский спорт».

27-летний игрок в 180 матчах за французский клуб забил 26 мячей и сделал 33 результативные передачи. «Монако» купило Головина в 2018 году у ЦСКА за €30 млн.

За сборную Головин сыграл 45 матчей, забил пять голов и отдал 13 результативных передач.

Бразилец Алекс сыграл в 69 матчах за «Спартак», забил 19 голов и отдал 27 результативных передач.

Ранее Карпин заявил, что Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей сборной России.

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