Карпин считает, что Алекс был лучше Головина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, является ли полузащитник «Монако» Александр Головин лучшим футболистом, которого он когда-либо тренировал.

«Так, навскидку, наверное, сразу и не скажу. Наверное, нет. Что значит самый классный игрок? Алекс был у меня в «Спартаке», наверное, он был выше классом», — приводит слова Карпина «Советский спорт».

27-летний игрок в 180 матчах за французский клуб забил 26 мячей и сделал 33 результативные передачи. «Монако» купило Головина в 2018 году у ЦСКА за €30 млн.

За сборную Головин сыграл 45 матчей, забил пять голов и отдал 13 результативных передач.

Бразилец Алекс сыграл в 69 матчах за «Спартак», забил 19 голов и отдал 27 результативных передач.

Ранее Карпин заявил, что Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей сборной России.