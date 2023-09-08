«Никаких рисков для сборной РФ»: почему разговорам о возможной смене гражданства Оганесяном не стоит придавать значения

Отметившийся голом в товарищеском матче с Египтом футболист сборной России Степан Оганесян заявил, что пока не определился, за какую страну будет выступать в дальнейшем. 21-летнему игроку поступило предложение от национальной команды Армении. Ранее согласие представлять эту сборную дал полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян. В России к решениям спортсменов относятся спокойно. По словам тренера Александра Тарханова, массовой смены гражданства в коллективе Валерия Карпина не намечается, а частные случаи были всегда. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков обратил внимание, что речь в данном случае идёт об игроках, не проходящих в основной состав сборной.

Как бы ни хотели обратного российские чиновники и болельщики, из-за сложной политической ситуации проблема смены гражданства спортсменами существует. На прошедшем на днях в Минспорте РФ заседании коллегии ведомства были озвучены следующие цифры: с февраля 2022 года по олимпийским видам под флаги других государств ушли 55 атлетов, а если считать и неолимпийские, то более 100. Пришлось заговорить на эту тему и представителям российского футбола.

Надо отметить, что условные переходы в другие национальные команды происходили и раньше. С февраля 2021-го за Армению начал выступать полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, который родился в Ставрополе. Чуть раньше туда подался хавбек «Ростова» Хорен Байрамян. В своё время он играл за российскую молодёжку, но так и не дождался приглашения в первую сборную.

После начала СВО сборная Армении пополнилась ещё двумя футболистами: полузащитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном и защитником «Краснодара» Георгием Арутюняном. Оба до этого представляли национальную команду России разных возрастов, а хавбек красно-зелёных даже участвовал в чемпионате Европы U21 в 2021 году.

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Предпочёл выступать за Грузию и Саба Сазонов, перебравшийся в текущее межсезонье в «Торино». В отличие от Тикнизяна и Арутюняна 21-летний футболист за сборную России не выступал. Он решил перейти под другой флаг только в сентябре 2022 года, когда появились первые слухи о возможном вызове.

Однако на этом список, как оказалось, не заканчивается. На сентябрьские товарищеские встречи отказался ехать полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян. Футболист, который с 2016 года провёл 47 матчей за молодёжные сборные России разных возрастов, уже дал согласие армянской федерации.

А после матча в Суэце полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, забивший дебютный мяч в футболке национальной команды, заявил, что пока не решил, под каким флагом продолжит выступать.

«Сложно ответить, какие у меня планы. Не загадываю. Сейчас я здесь и выкладываюсь на максимум. Никто не знает, как будут дальше развиваться события. Из-за этого сложно сказать», — отметил хавбек в комментарии Sport24.

При этом главный тренер сборной России Валерий Карпин к таким шагам своих подопечных относится спокойно. «Смотрю на это нормально. С человеческой точки зрения не осуждаю этих футболистов», — приводит слова наставника «Спорт-Экспресс».

Тренер Александр Тарханов тоже пока не видит повода для беспокойства. Как отметил специалист, массовой смены гражданства в национальном коллективе не намечается.

«Наша сборная сейчас не участвует в международных турнирах, и для некоторых это повод подумать. В команде Армении уже выступают футболисты вроде Сперцяна и Тикнизяна. Не припомню, чтобы на их счёт были жаркие дискуссии. И шумихи вокруг слов Оганесяна устраивать не надо, для сборной России никаких рисков из-за подобного быть не может. Только вдумайтесь: было вызвано 49 человек примерно равного уровня (если мы, конечно, говорим о молодёжи, а не основном составе)», — заявил Тарханов в разговоре с RT.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков, в свою очередь, обратил внимание на возраст Оганесяна: в четверг он выступал за коллектив, в котором собрали футболистов в возрасте до 23 лет, а до первой команды ему ещё нужно дорасти.

«Во-первых, в основную сборную России Степана ещё никто не приглашал. Да, он забил, но делать после этого какие-то основательные прогнозы весьма бессмысленно. Как его карьера сложится дальше, никто не знает. Текущую политическую ситуацию понимают все, и выбирать — это его право», — отметил собеседник RT.

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По мнению другого специалиста, Гаджи Гаджиева, болельщикам не стоит переживать, поскольку на смену покинувшим сборную России придут другие, не менее талантливые футболисты.

«Всем хорошо известно, что наша команда сейчас не имеет права выступать на международных турнирах. Ничего предосудительного в словах Степана не вижу. Это его спортивная карьера и выбирать ему. Сборная России ничего для себя не потеряет, сколько бы человек ни отказалось за неё выступать. У нас хватит сил взрастить других ребят, — заявил Гаджиев. — Другой момент, что Степан ничего для себя пока не решил. На него в любом случае продолжает оказываться давление по этому вопросу. Моя позиция в связи с этим проста: кто не хочет играть за сборную России, может этого не делать. Найдутся ребята, которые будут не менее талантливыми и с большим желанием выступлений за сборную».

А бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин посоветовал чиновникам уделять больше внимания взращиванию молодых талантов.

«Будет очень досадно, если Оганесян от нас в итоге уйдёт, но это полностью его решение. Тенденции к массовому оттоку это не породит. Да и раздувать вокруг его слов шумиху тоже не стоит. Я бы обратил внимание на другое: если человек меняет спортивное гражданство, но продолжает играть в российском чемпионате, мы его готовим не себе, а другой стране. На мой взгляд, надо с большим вниманием и ответственностью подойти к воспитанию своих молодых футболистов, которые будут готовиться для национальной сборной», — объяснил собеседник RT.