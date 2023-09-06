«Должны участвовать там, где допущены»: в Минспорте признали, что россияне пропустят Олимпиаду в большинстве видов

Большинство российских спортсменов не сможет принять участие в Олимпийских играх 2024 года из-за искусственных ограничений, введённых международными федерациями. Однако те, кто будет допущен до квалификационных соревнований, должны бороться за путёвку в Париж, заявили в Минспорте в ходе заседания коллегии ведомства. Также было отмечено, что с февраля 2022 года более 100 человек сменили спортивное гражданство, но постепенно число желающих уйти уменьшается. При этом, по словам делегатов, важно продолжать сотрудничество с МОК, поскольку политическая ситуация будет меняться.

Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду, 6 сентября, провёл заседание коллегии ведомства, на котором обсуждались основные проблемы российских атлетов. И в первую очередь было интересно услышать позицию чиновников: стоит ли вообще выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, когда отобраться на Олимпиаду по многим видам программы просто невозможно.

По словам главы Федерации фехтования России Ильгара Мамедова, пока единой позиции по данному вопросу нет.

«Если говорить о нас, то реалии таковы: мы не можем поехать на Игры никак. Во-первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Схожее положение дел и в ряде других видов. Так, например, не успеют отобраться в Париж скалолазы, которые смогут соревноваться только начиная с 2024 года. Уже точно без Олимпиады остались все национальные сборные, а после публикации критериев допуска от World Aquatics можно забыть о выступлении на главном старте четырёхлетия дуэтов в синхронном плавании и прыжках в воду.

В сложной ситуации оказался Паралимпийский комитет России. Ранее организация через трибунал IPC добилась своего восстановления в правах, и в августе была подана заявка на участие в Играх. Однако видеть россиян во Франции зарубежные чиновники не хотят, и теперь на генеральной ассамблее международной организации в Бахрейне в конце сентября будут пытаться отстранить ПКР ещё раз.

«По их словам, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить нам членство. Активно работаем с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее. Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому IPC», — отметил глава ПКР Павел Рожков.

Однако, несмотря на всё вышеперечисленное, в Минспорте уверены: за те минимальные шансы выступить на Олимпиаде, которые на данный момент существуют, всё равно нужно цепляться.

«Мы понимаем, какая сейчас ситуация: в большинстве видов спорта, особенно в командных и игровых, уже не можем принять участие в Играх. Но мы говорим о том, что там, где мы допущены, должны участвовать», — заявил заместитель министра Алексей Морозов.

В ходе заседания было озвучено, что допуск россиян к международным стартам поддержан в 26 видах спорта из 39. Но только в восьми российские спортсмены принимают участие. Ещё в девяти не выработаны условия выдачи нейтрального статуса, а ещё в девяти ограничения оказались слишком жёсткими, поэтому атлеты из РФ не выступают на турнирах.

«Наши западные коллеги работают над тем, чтобы создать белый шум и мы не смогли оперативно отреагировать на ситуации с допуском», — добавил Морозов.

Тем не менее, по словам Матыцина, несмотря на политическую ситуацию в мире, Россия обязана продолжать сотрудничать с МОК и спортивными федерациями.

«Мы должны понимать, какую роль будет играть Россия в мировом спорте через пять-десять лет, строить сейчас взаимодействие с МОК и международными федерациями. Нужно выстраивать перспективу и по будущим выборам, и по нашему статусу участия в соревнованиях. Следующий год знаковый», — отметил министр.

Для этого Матыцин предложил создать при ведомстве совет по международному сотрудничеству. Идею уже поддержали в МИД России, пообещав предоставить соответствующий инструментарий. При этом в министерстве признали, что из-за политической ситуации большое число атлетов сменило спортивное гражданство.

«55 по олимпийским видам, а если брать неолимпийские, то эта цифра перевалила за 100. Мы повышаем мотивацию спортсменов, заключаем с ними эффективные договоры. Работаем над тем, чтобы о желании атлета сменить гражданство сразу оповещались федерации. Мы хотим минимизировать количество случаев смены спортивного гражданства, сейчас есть такая тенденция», — добавил Морозов.

Параллельно с продолжением борьбы за права россиян на международном уровне чиновники готовятся к Играм БРИКС в следующем году. В первую очередь эти соревнования нужны тем, кто не сможет отобраться на Олимпиаду.

«Проведение турнира планируется в открытом формате. Мы активно прорабатываем формат по видам спорта и приглашению стран. Учитывая опыт Казани и нашей страны в целом, эти Игры тоже должны стать традиционными. Я вижу огромный потенциал в российско-китайском сотрудничестве. Мы подписали меморандум с нашим стратегическим партнёром, проведём 400 совместных мероприятий», — заявил глава ведомства.

При этом глава ОКР Станислав Поздняков подчеркнул, что Россия в последнее время принимает на своих соревнованиях представителей более чем 60 государств. На организацию международной деятельности с февраля 2022 года комитетом выделено более 200 млн рублей.

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В то же время принципиальным моментом для Минспорта является создание таких условий внутри страны, чтобы новые регионы не чувствовали себя обделёнными и были вовлечены во все процессы на территории РФ.

«Нам нужно объединить усилия и выработать программу по улучшению региональной инфраструктуры. Спортивные федерации в этом заинтересованы. Основной фундамент нашей деятельности находится именно в регионах. От этого зависит наша эффективность, тем более в такой сложный период», — добавил Матыцин.

Комментируя итоги заседания, депутат Госдумы Светлана Журова также признала, что на Олимпиаде в Париже от России выступят единицы.

«Возможно, ранее ещё были некоторые договорённости с МОК и надежды. Но, видимо, они сейчас ничего не стоят, особенно после условий, которые выставила федерация плавания. Условие, чтобы спортсмены публично осудили действия, которые ведёт страна, невозможно выполнить. Люди просто этого не поймут. А от нас такого предательства хотят и требуют: мол, вот тогда вы поедете на Олимпиаду. Есть ещё один момент: если часть команды едет, а другая нет, внутри создаётся не очень хороший климат. А этого и добиваются.

У нас будут Игры дружбы, куда приедет достаточно большое количество стран. Наша задача — поднять престиж внутренних соревнований на высокий уровень. Это наш исторический момент — вложиться в собственный спорт и потом, когда появится возможность, участвовать в международных турнирах и проявить себя», — заявила Журова RT.