Замглавы Минспорта Морозов заявил, что Россия пропустит Олимпиаду-2024 в большинстве видов спорта
- РИА Новости
«Мы понимаем, что большинство видов мы пропустим, но работаем над оставшимися видами и шансами выступить», — сказал Морозов на заседании коллегии Минспорта.
Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями.