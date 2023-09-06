Замглавы Минспорта Морозов заявил, что Россия пропустит Олимпиаду-2024 в большинстве видов спорта

Замглавы Минспорта РФ Морозов дал понять, что Россия не сможет принять участие в Олимпийских играх в Париже в большинстве видов спорта.

«Мы понимаем, что большинство видов мы пропустим, но работаем над оставшимися видами и шансами выступить», — сказал Морозов на заседании коллегии Минспорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями.