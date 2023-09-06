Матыцин: Россия должна продолжать сотрудничать с МОК и международными федерациями

Министр спорта РФ Олег Матыцин дал понять, что Россия продолжит сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями.

«Мы должны понимать, какую роль будет играть Россия в мировом спорте через пять — десять лет, строить сейчас взаимодействие с МОК и международными федерациями. Нужно выстраивать перспективу и по будущим выборам, и по нашему статусу участия в соревнованиях», — цитирует Матыцина ТАСС.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Матыцин предложил создать совет при Министерстве спорта по международному сотрудничеству.