Матыцин предложил создать совет при Минспорте по международному сотрудничеству

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением организовать создание совета при Министерстве спорта по международному сотрудничеству.

«Хочу внести предложение на заседании коллегии. Нам нужно максимально консолидировать усилия, поэтому предлагаю создать совет при Министерстве спорта по международному сотрудничеству, куда мы пригласим представителей Олимпийского и ПКР, спортивных федераций и Министерства иностранных дел», — сказал Матыцин.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Бах призвал допустить к Олимпиаде не поддерживающих СВО россиян.