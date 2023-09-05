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Бах: у МОК есть чёткое представление о том, как мы видим допуск России

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены не будут допущены к Олимпийским играм под своим флагом.

«У нас есть чёткое представление о том, как мы видим допуск России. Никаких команд и никаких гимнов, никаких цветов, никакой национальной идентификации в отношении России и Белоруссии.

С другой стороны, предоставление спортсменам, которые не поддерживают СВО, возможности соревноваться в качестве нейтральных атлетов», — приводит слова Баха CNBC TV18.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Бах заявил, что миром правит политика.

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