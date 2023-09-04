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Бах: реальность такова, что миром правит политика

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что миром правит политика.
Бах: реальность такова, что миром правит политика
  • AFP
  • © Greg MARTIN / OIS/IOC

«Вы должны признать реальность, а реальность такова, что миром правит политика, и это система. Чтобы донести свои ценности и добиться уважения к вашей организации, вам необходимо сотрудничество с политикой.

Нам необходимо вести диалог с политиками, и мы должны гарантировать, что политики уважают наш нейтралитет и позволяют нам сделать мир лучше посредством спорта», — приводит слова Баха CNBC-TV18.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Бах подверг критике инициативу Украины бойкотировать Олимпиаду.

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