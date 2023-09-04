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Глава МОК Бах раскритиковал инициативу Украины о бойкоте Олимпийских игр

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подверг критике инициативу Украины бойкотировать Олимпиаду.
Глава МОК Бах раскритиковал инициативу Украины о бойкоте Олимпийских игр
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я всегда выступаю за право человека на уважение и за то, чтобы никто не подвергался санкциям из-за того, что кто-то в его сообществе, стране, в его социальной идентичности совершает ошибку или делает что-то неправильное или плохое. У всех есть свои права, и наша позиция — уважать права спортсменов», — цитирует Баха CNBC-TV18.

Он также подчеркнул, что призывы к бойкоту Олимпиады не имели должного эффекта.

Напомним, что премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что «сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств». Он отметил, что в случае допуска России или Белоруссии к Играм все эти страны бойкотируют турнир.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Париже.

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