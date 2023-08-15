Журова: даже если нас допустят, на Олимпиаду смогут поехать только теннисисты

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Париже.

«Ситуация сейчас такая, что, даже если нас допустят, на Олимпиаду смогут поехать, по большому счёту, только теннисисты.

У других спортсменов сейчас нет возможности даже пройти отбор», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Журова высказала мнение, что президент МОК Томас Бах не допустит бойкота Олимпиады в Париже.