Журова: Бах не допустит бойкота Олимпиады

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не допустит бойкота Олимпиады в Париже.

«Во-первых, это может быть. Но, во-вторых, Бах, по-моему, однозначно сказал, что не допустит никаких бойкотов. Гипотетически бойкотировать что-либо — зачем? Это просто политический пиар. Такие заявления сейчас делаются для того, чтобы это всё звучало и оставалось в повестке», — цитирует Журову «Газета.Ru».

Напомним, что премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что «сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств». Он отметил, что в случае допуска России или Белоруссии к Играм все эти страны бойкотируют турнир.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее офис президента Украины выступил против участия россиян в Олимпиаде в Париже.