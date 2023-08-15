Офис президента Украины выступил против участия россиян в Олимпиаде в Париже

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что позиция страны по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024 остаётся неизменной.

«Позиция Украины, бесспорно, неизменна: никакого участия России в Олимпиаде 2024 года быть не может… Спорт не вне политики, спорт — это и есть политика», — написал Подоляк в социальных сетях.

Напомним, что премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что «сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств». Он отметил, что в случае допуска России или Белоруссии к Играм все эти страны бойкотируют турнир.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал безумцами сторонников бойкота Олимпиады-2024 из-за участия россиян.