Васильев назвал безумцами сторонников бойкота Олимпиады-2024 из-за участия россиян

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на заявление Украины о том, что они сформируют коалицию для бойкота Олимпиады 2024 года в Париже в случае участия россиян.

«Сомневаюсь, что 35 государств готовы бойкотировать Олимпиаду в Париже. Спортсмены из этих стран вряд ли согласятся с этим. Есть ещё разумные люди, но сейчас безумцы правят бал», — цитирует Васильева РИА Новости.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что «сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств». Он отметил, что в случае допуска России или Белоруссии к Играм все эти страны бойкотируют турнир.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее на Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске россиян.