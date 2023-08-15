Васильев назвал безумцами сторонников бойкота Олимпиады-2024 из-за участия россиян
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«Сомневаюсь, что 35 государств готовы бойкотировать Олимпиаду в Париже. Спортсмены из этих стран вряд ли согласятся с этим. Есть ещё разумные люди, но сейчас безумцы правят бал», — цитирует Васильева РИА Новости.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что «сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств». Он отметил, что в случае допуска России или Белоруссии к Играм все эти страны бойкотируют турнир.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее на Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске россиян.