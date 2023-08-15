Узнать больше

Васильев назвал безумцами сторонников бойкота Олимпиады-2024 из-за участия россиян

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на заявление Украины о том, что они сформируют коалицию для бойкота Олимпиады 2024 года в Париже в случае участия россиян.
Васильев назвал безумцами сторонников бойкота Олимпиады-2024 из-за участия россиян
  • AFP
  • © LUDOVIC MARIN

«Сомневаюсь, что 35 государств готовы бойкотировать Олимпиаду в Париже. Спортсмены из этих стран вряд ли согласятся с этим. Есть ещё разумные люди, но сейчас безумцы правят бал», — цитирует Васильева РИА Новости.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что «сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств». Он отметил, что в случае допуска России или Белоруссии к Играм все эти страны бойкотируют турнир.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее на Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить