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На Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске россиян

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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт прокомментировал участие спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже при допуске российских и белорусских атлетов.
На Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске россиян
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — цитирует Гутцайта ТАСС.

В МОК заявляли, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. При этом в июле были разосланы приглашения на Игры в Париже национальным олимпийским комитетам, за исключением России и Белоруссии.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Екатерина Гамова заявила, что не верит в допуск российских волейболистов на Олимпийские игры в Париже.

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