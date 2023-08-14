На Украине заявили о готовности участвовать в Олимпиаде при допуске россиян

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт прокомментировал участие спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже при допуске российских и белорусских атлетов.

«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», — цитирует Гутцайта ТАСС.

В МОК заявляли, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. При этом в июле были разосланы приглашения на Игры в Париже национальным олимпийским комитетам, за исключением России и Белоруссии.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Екатерина Гамова заявила, что не верит в допуск российских волейболистов на Олимпийские игры в Париже.