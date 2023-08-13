Гамова заявила, что не верит в допуск российских волейболистов на Олимпийские игры в Париже

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова высказалась о допуске российских волейболистов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Не верю в допуск до Олимпиады. Насколько понимаю, там есть ряд условий, например, спортсмен не должен состоять в спортивных обществах ЦСКА и «Динамо». Для игровых видов это практически нереально. Думаю, не получится всё это разъединить. Международные федерации и спортсмены будут против», — цитирует Гамову «Матч ТВ».

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова выразила надежду, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры в Париже.