Петрова: хочется верить, что у МОК хватит здравого смысла допустить россиян к Олимпиаде

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова надеется, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпийские игры в Париже.

«Хочется верить, что у МОК хватит здравого смысла допустить наших спортсменов хотя бы к Олимпийским играм. У кого-то, кто сейчас не попадёт на Олимпиаду, может не сложиться дальнейшая карьера», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава НОК Латвии выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.