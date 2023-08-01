Глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже

Президент Олимпийского комитета Латвии Янис Букс выступил против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Нейтральный флаг никак не меняет статус этих стран, потому что ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпиаде без господдержки», — приводит слова Букса lsm.lv.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Александр Жуков заявил, что МОК пытается угодить всем участникам конфликта, допустив спортсменов из России до участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.