Узнать больше

Глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета Латвии Янис Букс выступил против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.
Глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже
  • AFP
  • © LUDOVIC MARIN

«Нейтральный флаг никак не меняет статус этих стран, потому что ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпиаде без господдержки», — приводит слова Букса lsm.lv.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Александр Жуков заявил, что МОК пытается угодить всем участникам конфликта, допустив спортсменов из России до участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить