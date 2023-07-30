Жуков — о допуске россиян на Олимпиаду: МОК пытается удержаться между двух стульев
- РИА Новости
«МОК всё никак не определится, пытаются удержаться между двух стульев. Они должны чётко сформулировать условия, тогда уже можно будет сказать приемлемо это или нет», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) подчеркнул, что условия, которые предварительно озвучил глава МОК Томас Бах, «абсолютно неприемлемы».
«Они не соответствуют хартии МОК, это очевидная дискриминация по отношению к нашим спортсменом. Конечно, на этих условиях никто не поедет. Надо дождаться окончательного решения», — заключил Жуков.
МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустят к Азиатским играм, если МОК разрешит им участвовать в Олимпиаде 2024 года.