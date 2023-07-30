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Жуков — о допуске россиян на Олимпиаду: МОК пытается удержаться между двух стульев

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Заместитель председателя Госдумы Александр Жуков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) пытается угодить всем участникам конфликта, допустив спортсменов из России до участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Жуков — о допуске россиян на Олимпиаду: МОК пытается удержаться между двух стульев
  • РИА Новости

«МОК всё никак не определится, пытаются удержаться между двух стульев. Они должны чётко сформулировать условия, тогда уже можно будет сказать приемлемо это или нет», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) подчеркнул, что условия, которые предварительно озвучил глава МОК Томас Бах, «абсолютно неприемлемы».

«Они не соответствуют хартии МОК, это очевидная дискриминация по отношению к нашим спортсменом. Конечно, на этих условиях никто не поедет. Надо дождаться окончательного решения», — заключил Жуков.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустят к Азиатским играм, если МОК разрешит им участвовать в Олимпиаде 2024 года.

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