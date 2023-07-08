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Российских спортсменов допустят к Азиатским играм, если МОК разрешит им участвовать в ОИ-2024

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В пресс‑службе Олимпийского совета Азии (ОСА) приняли решение допустить российских спортсменов, если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит им принять участие в Олимпиаде в Париже в 2024 году.
Российских спортсменов допустят к Азиатским играм, если МОК разрешит им участвовать в ОИ-2024
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Олимпийский совет Азии открыл двери для 500 спортсменов из России и Белоруссии для участия в 19‑х Азиатских играх в Ханчжоу. Но только в том случае, если Международный олимпийский комитет даст зелёный свет для их участия в качестве независимых нейтральных атлетов в Париже‑2024», — приводит слова пресс-службы ОСА «Матч ТВ».

Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе.

По информации источника, участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Азиатские игры 2023 года состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

30 марта в ОСА вслед за Международным олимпийским комитетом (МОК) вновь предложили вернуть россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал допуск российских спортсменов к Азиатским играм.

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