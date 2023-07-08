Мамиашвили — об Азиатских играх: воспользоваться возможностью выступить на соревнованиях обязательно нужно

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал допуск российских спортсменов к Азиатским играм.

«Выступить на Азиатских играх — прекрасно, тем более что у нас всегда были и остаются, невзирая ни на что, очень тесные отношения с нашими азиатскими братьями: и киргизами, и казахами, и узбеками, и китайцами. Мы с ними контактируем, общаемся, обмениваемся опытом и учебно-тренировочной работой. И воспользоваться возможностью выступить на международных соревнованиях обязательно нужно», — сказал Мамиашвили RT.

При этом он выразил сомнение, что выступление в Ханчжоу позитивным образом отразится на итоговом решении МОК о допуске российских атлетов к Олимпиаде 2024 года даже при условии завоевания лицензий.

«Неправильно, на мой взгляд, говорить, что через Азию мы теперь попадём на Олимпийские игры. С тем же успехом мы туда можем попасть через Марс или созвездие Кассиопеи. Пока это безумие, когда злобное меньшинство навязывает своё мнение олимпийскому движению, не закончится, ничего путного не будет. Мир должен понять, что детям и молодёжи нужно дать возможность общаться, соревноваться, дружить, узнавать друг друга, знакомить со своей культурой. А пока агрессивное меньшинство заточено на разруху и уничтожение, я перспектив не вижу», — подчеркнул глава ФСБР.

Ранее Мамиашвили заявил, что не верит словам «преступника» Родченкова.