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Мамиашвили заявил, что не верит словам «преступника» Родченкова

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили высказался об информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове.
Мамиашвили заявил, что не верит словам «преступника» Родченкова
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«Я не верю ни единому слову этого преступника и вруна. А как иначе это можно воспринимать? Даже если из его поганых уст будут произнесены какие-то слова в адрес, например, условного Иванова Ивана Ивановича, то я сразу буду с уважением относиться к Ивану Ивановичу. Потому что по всем своим проявлениям этот человек не способен к какой-либо объективности», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

Бежавший из России в США Родченков в интервью Daily Mail анонсировал выход своей новой книги «Допинг. Запрещённые страницы». Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории обвинил Россию и Международный олимпийский комитет (МОК) в несоблюдении антидопинговых мер. Также он призвал МОК запретить всем российским спортсменам участвовать в международных турнирах.

При этом исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Родионенко призвала не относиться серьёзно к заявлениям Родченкова.

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