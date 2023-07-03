Мамиашвили заявил, что не верит словам «преступника» Родченкова

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили высказался об информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове.

«Я не верю ни единому слову этого преступника и вруна. А как иначе это можно воспринимать? Даже если из его поганых уст будут произнесены какие-то слова в адрес, например, условного Иванова Ивана Ивановича, то я сразу буду с уважением относиться к Ивану Ивановичу. Потому что по всем своим проявлениям этот человек не способен к какой-либо объективности», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

Бежавший из России в США Родченков в интервью Daily Mail анонсировал выход своей новой книги «Допинг. Запрещённые страницы». Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории обвинил Россию и Международный олимпийский комитет (МОК) в несоблюдении антидопинговых мер. Также он призвал МОК запретить всем российским спортсменам участвовать в международных турнирах.

При этом исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Родионенко призвала не относиться серьёзно к заявлениям Родченкова.