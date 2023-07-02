Родионенко призвала не относиться серьёзно к заявлениям Родченкова

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков давно уже себя дискредитировал.

«Родченков до сих пор продолжает слепо мстить России, к его заявлениям уже давно не стоит относиться серьезно. Он один из тех, кто покинул свою страну, а теперь из-за границы рассказывает о ней всякие гадости», — цитирует Родионенко ТАСС.

Бежавший из России в США Родченков в интервью Daily Mail анонсировал выход своей новой книги «Допинг. Запрещённые страницы». Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории обвинил Россию и Международный олимпийский комитет (МОК) в несоблюдении антидопинговых мер. Также он призвал МОК запретить всем российским спортсменам участвовать в международных турнирах.

При этом исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Карякин заявил, что Родченков своими заявлениями решил напомнить о себе.