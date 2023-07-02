Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Родионенко призвала не относиться серьёзно к заявлениям Родченкова

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков давно уже себя дискредитировал.
Родионенко призвала не относиться серьёзно к заявлениям Родченкова
  • globallookpress.com
  • © Netflix/ZUMAPRESS.com

«Родченков до сих пор продолжает слепо мстить России, к его заявлениям уже давно не стоит относиться серьезно. Он один из тех, кто покинул свою страну, а теперь из-за границы рассказывает о ней всякие гадости», — цитирует Родионенко ТАСС.

Бежавший из России в США Родченков в интервью Daily Mail анонсировал выход своей новой книги «Допинг. Запрещённые страницы». Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории обвинил Россию и Международный олимпийский комитет (МОК) в несоблюдении антидопинговых мер. Также он призвал МОК запретить всем российским спортсменам участвовать в международных турнирах.

При этом исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Карякин заявил, что Родченков своими заявлениями решил напомнить о себе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить