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Карякин: Родченков своими заявлениями решил напомнить о себе

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Президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП) Сергей Карякин считает, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков воспользовался подходящим моментом для привлечения внимания к себе в свете изоляции российского спорта.
Карякин: Родченков своими заявлениями решил напомнить о себе
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Уже все начали забывать этого товарища. Он, видимо, решил напомнить о себе таким образом. От себя скажу только, что книгу его я покупать не собираюсь», — цитирует Карякина ТАСС.

Бежавший из России в США Родченков в интервью Daily Mail анонсировал выход своей новой книги «Допинг. Запрещенные страницы». Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории обвинил Россию и Международный олимпийский комитет в несоблюдении антидопинговых мер. Также он призвал МОК запретить всем российским спортсменам участвовать в международных турнирах.

При этом исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что спортсмены из России и Белоруссии не должны участвовать в международных турнирах.





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