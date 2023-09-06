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ВФЛА: для российской лёгкой атлетики не существует проблемы смены гражданства

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Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов заявил, что проблемы смены гражданства спортсменами не существует для российской лёгкой атлетики, несмотря на долгий период отстранения.
ВФЛА: для российской лёгкой атлетики не существует проблемы смены гражданства
  • РИА Новости

«Были опасения смены гражданства, но с 2015 года сменили четверо спортсменов, трое — по семейным обстоятельствам. Так что такой проблемы для нас не существует», — цитирует Иванова РИА Новости. 

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.  

Ранее победительница Кубка России и финала серии «Королева российского спорта» в беге на 5000 м Ольга Вовк призналась, что скептически относится к шансам российских легкоатлетов вернуться на международные старты.

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