ВФЛА: для российской лёгкой атлетики не существует проблемы смены гражданства

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов заявил, что проблемы смены гражданства спортсменами не существует для российской лёгкой атлетики, несмотря на долгий период отстранения.

«Были опасения смены гражданства, но с 2015 года сменили четверо спортсменов, трое — по семейным обстоятельствам. Так что такой проблемы для нас не существует», — цитирует Иванова РИА Новости.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее победительница Кубка России и финала серии «Королева российского спорта» в беге на 5000 м Ольга Вовк призналась, что скептически относится к шансам российских легкоатлетов вернуться на международные старты.