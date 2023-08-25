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Вовк: российских легкоатлетов не ждут на международной арене

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Победительница Кубка России и финала серии «Королева российского спорта» в беге на 5000 м Ольга Вовк призналась, что скептически относится к шансам российских легкоатлетов вернуться на международные старты.
Вовк: российских легкоатлетов не ждут на международной арене
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia Ltd

«Я не могу сказать, как я поступлю, потому что нас на международной арене никто не ждёт, конкретно легкоатлетов. Международная федерация не даёт об этом забыть, постоянно напоминает», — цитирует Вовк «Чемпионат».

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков заявил, что надеется выступить на международных турнирах.

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