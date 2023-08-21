Шубенков надеется выступить на международных соревнованиях
- РИА Новости
- © Екатерина Лызлова
«Скучаю по тем временам, когда все двери были открыты. Надеюсь, что ещё эти времена вернутся и я успею что-то зацепить. Может быть, в каком-то другом виде», — приводит слова Шубенкова РИА Новости.
23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Шубенков больше не будет выступать в этом сезоне.