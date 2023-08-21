Шубенков надеется выступить на международных соревнованиях

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков заявил, что надеется выступить на международных турнирах.

«Скучаю по тем временам, когда все двери были открыты. Надеюсь, что ещё эти времена вернутся и я успею что-то зацепить. Может быть, в каком-то другом виде», — приводит слова Шубенкова РИА Новости.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Шубенков больше не будет выступать в этом сезоне.