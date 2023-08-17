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Шубенков больше не будет выступать в этом сезоне

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Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков дал понять, что принял решение взять пазу в соревновательной деятельности в нынешнем сезоне.
Шубенков больше не будет выступать в этом сезоне
  • РИА Новости

«Я не ожидал, что «рубилово» такое будет. Хотя мне такое нравится. Это был последний старт. Теперь буду отдыхать, залечиваться и восстанавливаться до конца», — цитирует Шубенкова ТАСС.

Шубенков занял третье место в финале серии «Королева российского спорта». Россиянин преодолел дистанцию за 13,63 секунды. 

32-летний легкоатлет в конце июня сломал ключицу после падения с мотоцикла. Для начала лечения спортсмену потребовалась операция.

Ранее прыгун с шестом Тимур Моргунов победил в финале серии «Королева российского спорта».

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