Шубенков больше не будет выступать в этом сезоне

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков дал понять, что принял решение взять пазу в соревновательной деятельности в нынешнем сезоне.

«Я не ожидал, что «рубилово» такое будет. Хотя мне такое нравится. Это был последний старт. Теперь буду отдыхать, залечиваться и восстанавливаться до конца», — цитирует Шубенкова ТАСС.

Шубенков занял третье место в финале серии «Королева российского спорта». Россиянин преодолел дистанцию за 13,63 секунды.

32-летний легкоатлет в конце июня сломал ключицу после падения с мотоцикла. Для начала лечения спортсмену потребовалась операция.

Ранее прыгун с шестом Тимур Моргунов победил в финале серии «Королева российского спорта».