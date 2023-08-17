Прыгун с шестом Моргунов победил в Финале серии «Королева российского спорта»

Тимур Моргунов стал победителем соревнований в прыжках с шестом на Финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

Спортсмен показал результат в 5,72 метра. Второе место занял Александр Соловьев (5,65), на третьем — Михаил Шмыков (5,55).

Финал «Королевы российского спорта» завершится 19 августа. Победители соревнований получат по 300 тыс. рублей. Серебряные призёры заработают по 200 тыс., бронзовые — по 100 тыс.

Ранее чемпион мира Сергей Шубенков завоевал бронзовую медаль в беге на 110 м с барьерами в финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта».