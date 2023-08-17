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Шубенков занял третье место в финале серии «Королева российского спорта»

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Чемпион мира Сергей Шубенков завоевал бронзовую медаль в беге на 110 м с барьерами в финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге.
Шубенков занял третье место в финале серии «Королева российского спорта»
  • РИА Новости

Россиянин преодолел дистанцию за 13,63 секунды. Золотую награду завоевал его соотечественник Артём Макаренко (13,36). Серебро досталось Виталию Парахонько (13,60) из Белоруссии.

В метании молота победила Софья Палкина, в беге на 5000 м — Ольга Вовк, в беге на 1500 м — Константин Холмогоров.

Финал «Королевы российского спорта» завершится 19 августа. Победители соревнований получат по 300 тыс. рублей. Серебряные призёры заработают по 200 тыс., бронзовые — по 100 тыс.

Ранее сообщалось, что ВФЛА не выплатит Марии Ласицкене призовые за финал «Королевы российского спорта».




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