ВФЛА не выплатит Ласицкене призовые за финал «Королевы российского спорта»

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) рассказали о правилах участия спортсменов со специальными приглашениями в финале серии «Королева российского спорта».

ВФЛА не будет выплачивать призовые олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Марии Ласицкене, которая попала на соревнования при помощи wild card, сообщает ТАСС со ссылкой на регламент состязаний.

Помимо Ласицкене, специальное приглашение получил бронзовый призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту белорус Максим Недосеков.

Финал «Королевы российского спорта» пройдёт с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.

Ранее Ласицкене высказалась о недопуске россиян и белорусов к международным турнирам.