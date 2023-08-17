ВФЛА не выплатит Ласицкене призовые за финал «Королевы российского спорта»
- РИА Новости
ВФЛА не будет выплачивать призовые олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Марии Ласицкене, которая попала на соревнования при помощи wild card, сообщает ТАСС со ссылкой на регламент состязаний.
Помимо Ласицкене, специальное приглашение получил бронзовый призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту белорус Максим Недосеков.
Финал «Королевы российского спорта» пройдёт с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.
Ранее Ласицкене высказалась о недопуске россиян и белорусов к международным турнирам.