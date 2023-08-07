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Ласицкене: сейчас нужно тренироваться ради результата и любви к лёгкой атлетике

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о недопуске россиян и белорусов к международным стартам.
Ласицкене: сейчас нужно тренироваться ради результата и любви к лёгкой атлетике
  • globallookpress.com
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rellisch

«Готовиться, помня, для чего всё это делается. Это делается ради результата, ради любви к лёгкой атлетике. Пытаться наслаждаться тренировочным процессом, соревновательным. И как бы банально это ни прозвучало — верить, надеяться», — заявила Ласицкене в эфире «России 24». 

Спортсменка заняла шестое место на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске. Результат шестикратной чемпионки России — 1,86 м.

В марте совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и восстановил членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), но продлил отстранение российских и белорусских спортсменов.

Ранее Данил Лысенко завоевал золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.

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