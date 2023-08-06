Лысенко победил в прыжках в высоту на чемпионате России по лёгкой атлетике
- AFP
26-летний спортсмен в прыжках в высоту показал результат 2,27 метра. Серебро выиграл Илья Иванюк (2,23 м), бронзу — Матвей Тычинкин (2,23 м).
В коллекции Лысенко есть также золотая медаль зимнего чемпионата мира (2018) и серебро летнего первенства планеты (2017).
Соревнования завершатся 6 августа.
Ранее сообщалось, что Вера Филатова завоевала золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.