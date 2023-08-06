Лысенко победил в прыжках в высоту на чемпионате России по лёгкой атлетике

Данил Лысенко завоевал золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.

26-летний спортсмен в прыжках в высоту показал результат 2,27 метра. Серебро выиграл Илья Иванюк (2,23 м), бронзу — Матвей Тычинкин (2,23 м).

В коллекции Лысенко есть также золотая медаль зимнего чемпионата мира (2018) и серебро летнего первенства планеты (2017).

Соревнования завершатся 6 августа.

Ранее сообщалось, что Вера Филатова завоевала золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.