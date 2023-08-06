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Филатова победила в беге на 200 м на чемпионате России

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Вера Филатова завоевала золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.
Филатова победила в беге на 200 м на чемпионате России
  • Gettyimages.ru

Спортсменка из Санкт-Петербурга стала победительницей соревнований в беге на 200 м с результатом 22,68 секунды.

Серебряная награда досталась Ульяне Баженовой (22,78), третье место заняла Анастасия Шакуло (22,87).

У мужчин золото завоевал Константин Крылов (20,52), серебро — Андрей Лукин (20,59), бронзу — Данил Росляков (20,66).

Соревнования завершатся 6 августа.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки разгромили команду Киргизии на старте Игр стран СНГ.

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