Филатова победила в беге на 200 м на чемпионате России
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Спортсменка из Санкт-Петербурга стала победительницей соревнований в беге на 200 м с результатом 22,68 секунды.
Серебряная награда досталась Ульяне Баженовой (22,78), третье место заняла Анастасия Шакуло (22,87).
У мужчин золото завоевал Константин Крылов (20,52), серебро — Андрей Лукин (20,59), бронзу — Данил Росляков (20,66).
Соревнования завершатся 6 августа.
Ранее сообщалось, что российские гандболистки разгромили команду Киргизии на старте Игр стран СНГ.