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Тихонов: WADA должно жёстко наказать Францию, но за проведение Игр отвечает МОК

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило санкциями Французскому антидопинговому агентству (AFLD).
Тихонов: WADA должно жёстко наказать Францию, но за проведение Игр отвечает МОК
  • РИА Новости

«WADA всё правильно делает. Надо не только к нам жёстко относиться в соответствии с правилами, а ко всем. Что касается возможного запрета на проведение Олимпиады, это прерогатива МОК. Олимпиаду ждёт весь мир, а они не могут разобраться, кто прав, а кто виноват. МОК должен вмешаться и расставить всё по местам», — цитирует Тихонова РИА Новости.

По информации AFP, WADA направило письмо в AFLD, в котором перечислило три недавних случая допинг-нарушения и обвинило в принятии решений, «не соответствующих ни Всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву CAS».

Сегодня AFLD сообщило, что WADA угрожает начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых международных турнирах, а также проводить спортивные соревнования.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Тихонов с критикой выступил в адрес Российской премьер-лиги.

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