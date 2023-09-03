Олимпийский чемпион Тихонов призвал прекратить финансирование РПЛ
- РИА Новости
«Какая это премьер-лига? Это мусор, где слово «премьер» надо убрать. Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и лучше отдать их хоккеистам, чтобы вернуть наших игроков из-за океана», — цитирует Тихонова Metaratings.
После семи туров чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Краснодар». Команда набрала 17 очков. На второй позиции расположились «Крылья Советов» с 14-ю баллами. Третий — «Зенит» (13).
Ранее сообщалось, что «Краснодар» победил «Спартак» в матче седьмого тура и вернул себе лидерство в РПЛ.