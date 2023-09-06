Васильев призвал Исинбаеву озвучить позицию россиян в комиссии спортсменов МОК
- РИА Новости
«Исинбаевой предоставляется хорошая возможность озвучить позицию российских спортсменов. На сегодняшний день всё, что касается России, воспринимается в штыки и с огромной агрессией», — цитирует президента Федерации биатлона Дмитрия Васильева РИА Новости.
Напомним, что Елена Исинбаева сохранила свою позицию в комиссии спортсменов МОК.
Легкоатлетка летом угодила в крупный скандал в России. Тогда вопрос о переименовании стадиона в Дагестане, названного в честь Исинбаевой, поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.
Ранее сообщалось, что Татьяна Навка встала на защиту Елены Исинбаевой.