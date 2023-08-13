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Навка: вопли на Исинбаеву — удел людей, не понимающих в спорте высших достижений

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка встала на защиту российской легкоатлетки Елены Исинбаевой.
Навка: вопли на Исинбаеву — удел людей, не понимающих в спорте высших достижений
  • globallookpress.com

«Её работа в МОК? Очень важно её продолжать. Мы должны использовать все возможности. А что касается эмоциональных воплей — это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений», — цитирует Навку Sport24.

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер. По сообщениям СМИ, Исинбаева проживает в Испании.

Ранее прыгун с шестом Матвей Волков заявил, что разочаровался в Исинбаевой.

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