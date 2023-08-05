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Прыгун с шестом Волков назвал Исинбаеву лицемерным человеком

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Прыгун с шестом Матвей Волков разочаровался в двукратной чемпионке Игр Елене Исинбаевой.
Прыгун с шестом Волков назвал Исинбаеву лицемерным человеком
  • РИА Новости

«Для меня Исинбаева теперь никакая не легенда. Её поведение оставляет другое впечатление. Я понимаю, если бы она всю жизнь придерживалась такой позиции. Но, по сути, Елена — просто лицемерный человек. Ходила с патриотическими майками, все видели это легендарное видео, что она наконец прочитала Конституцию», — цитирует Волкова Sports.ru.

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер. По сообщениям в СМИ, Исинбаева проживает в Испании.

41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее Исинбаева полностью погасила задолженность перед администрацией Волгограда.

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