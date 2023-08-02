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Администрация Волгограда отозвала иск против Исинбаевой

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева полностью погасила задолженность перед администрацией Волгограда.
Администрация Волгограда отозвала иск против Исинбаевой
  • РИА Новости

«Исинбаева оплатила образовавшуюся задолженность за пользование земельным участком, на котором расположена парковка, до вынесения судебного решения по исковому требованию», — цитирует представителя администрации города РИА Новости.

20 июля администрация Волгограда подала иск в арбитражный суд к Исинбаевой из-за неоплаты подземной парковки.

Напомним, что такого же рода иски подавались с 2016 по 2019 год. При этом собственники оперативно производили оплату.

Ранее сообщалось, что Народный фронт намерен исключить Исинбаеву из состава центрального штаба.

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