Администрация Волгограда отозвала иск против Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева полностью погасила задолженность перед администрацией Волгограда.

«Исинбаева оплатила образовавшуюся задолженность за пользование земельным участком, на котором расположена парковка, до вынесения судебного решения по исковому требованию», — цитирует представителя администрации города РИА Новости.

20 июля администрация Волгограда подала иск в арбитражный суд к Исинбаевой из-за неоплаты подземной парковки.

Напомним, что такого же рода иски подавались с 2016 по 2019 год. При этом собственники оперативно производили оплату.

Ранее сообщалось, что Народный фронт намерен исключить Исинбаеву из состава центрального штаба.