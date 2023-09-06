Матыцин считает, что надо детально подойти к ответу на решение World Aquatics

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску российских спортсменов к соревнованиям.

«Надо более детально проработать юридические аспекты, чтобы сформулировать грамотный ответ и принять окончательное решение по участию или неучастию в соревнованиях», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация планирует оспорить критерии допуска россиян на международные турниры.