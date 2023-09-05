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Российская федерация прыжков в воду потребует изменения условий допуска россиян

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Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация планирует оспорить критерии допуска россиян на международные турниры.
Российская федерация прыжков в воду потребует изменения условий допуска россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Corbis/VCG

«У нас никто не будет ничего подписывать и вестись на оскорбляющие честь и достоинство критерии. Мы будем ходатайствовать, чтобы эти критерии поменялись. Со всеми критериями выступление на сегодня практически невозможно», — приводит слова Дружинина РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее Саутин назвал тихим ужасом условия допуска российских спортсменов от World Aquatics.

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