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Саутин назвал тихим ужасом условия допуска российских спортсменов от World Aquatics

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Пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей Дмитрий Саутин поделился мнением относительно условий допуска российских спортсменов от World Aquatics.
Саутин назвал тихим ужасом условия допуска российских спортсменов от World Aquatics
  • AFP
  • © KARIM JAAFAR

«Как мне кажется, с весны этого года ничего не изменилось. Всё такое же предвзятое отношение и настроения против нашей страны. Полагаю, что реакция наших спортсменов будет единой и рассматривать поездку на таких условиях никто точно не будет. Сейчас ожидается реакция нашего руководства. Не понимаю, как такая декларация вообще пришла кому-то в голову в своём текущем виде — тихий ужас. Уверен, что наши руководители будут категорически против этой бумаги, абсолютно никаких изменений на данный момент. Создатели данной декларации просто сделали вид, что ими что-то делалось за эти полгода», — заявил Саутин RT.

Ранее Светлана Журова заявила, что World Aquatics хочет запретить российскую культуру.

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